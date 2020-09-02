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Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor

DHA

Şehzadelerin yetiştiği tarihi sokak, kent turizmine hizmet ediyor


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) KÜTAHYA'da, Osmanlı padişahlarının yanı sıra Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Şehzade 3´üncü Bayezid´in yetiştiği, tarihi 20 konağın bulunduğu Germiyan Sokağı; restore edilmiş konakları ve dar sokakları ile kent turizmine hizmet ediyor. Doğal fotoğraf stüdyosu olarak değerlendirilen sokak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız, geçen yıl sokağın yaklaşık 28 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.
Osmanlı padişahlarının vali ya da sancak beyi olarak görev yaptığı, 7 bin yıllık tarihe sahip Kütahya´da, padişah ve şehzadelerin yetiştiği Germiyan Sokağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Kütahya´ya sancak beyi olarak tayin edilen Yıldırım Bayezid ile Kanuni Sultan Süleyman´dan sonra tahta geçen 2´nci Selim´in yetiştiği Germiyan Sokağı, Fatih Sultan Mehmet´in ağabeyi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Hürrem Sultan´ın diğer oğlu 3'üncü Bayezid´e de ev sahipliği yaptı. Şehzadelerin yetiştirildiği, 2 ya da 3 katlı mimarileri, ahşap payandalı çıkmaları, pencere düzeni ve geniş saçakları ile eski konak kültürünün en güzel örneklerinin bugüne taşındığı sokakta; müzeler, restoranlar, kafeler, çini atölyeleri de yer alıyor. Kent turizmine büyük katkı sağlayan sokakta ziyaretçiler, tarihi gezintiye çıkarıyor. Nişan ve kına gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapılan sokağa gün boyu yüzlerce kişi fotoğraf çektirmek için geliyor.
`TARİH KOKAN SOKAK´
Germiyan Sokağı´na gelenlerin padişah ve şehzadelerle ilgili bilgiler alarak, hatıra fotoğrafı çektirdiğini anlatan konak işletmecisi Tuncer Sakaryalı, "Tarihin en güzel yaşandığı ve yaşatıldığı yerlerin başında şehzadelere de ev sahipliği yapmış olan Germiyan Sokağı gelmektedir. Kütahya, 380 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Şehzade 2'nci Selim babası öldükten sonra Kütahya´daki görevini bırakıp, İstanbul´a padişahlık için gidiyor. Fatih Sultan Mehmet´in ağabeyi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi de Kütahya´da Sancak Beyliği görevinde bulunmuştur. Amasya´da görev yapan ağabeyi şehzade Ahmet vefat ettikten sonra Amasya´ya görevlendirilmiştir. Hürrem Sultan´ın oğlu Şehzade Bayezid yine Kütahya´da vali olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda kendisi padişah olan 2'nci Selim´in de kardeşidir. Sokakta büyüklü küçüklü 20´ye yakın konak bulunuyor. Sokağın ismi Germiyanoğlulları Beyliği'nden geliyor. Padişah Yıldırım Bayezid'in Germiyanoğulları´nın kızı Devlet Hatun ile evlenmesinin ardından Kütahya, Osmanlı´ya çeyiz olarak verilmiştir. Konakların bir kısmi Kütahya´nın yöresel yemeklerinin olduğu restoran olarak kullanılıyor, bazıları da çini atölyesi olarak kullanılıyor" dedi.
Gelen ziyaretçilerin tarihi konakları gezerek fotoğraf çektirdiğini aktaran Sakaryalı, "Ziyaretçilerimiz istedikleri gibi konakları geziyorlar. Yemek yiyip, istirahat edebiliyorlar. Konaklardaki o tarihi dokuyu kendilerine yaşatmaya çalışıyoruz. Konaklarımızı ziyaret eden müşterilerimiz genellikle şehir dışından geliyor" diye konuştu.
`YILDA 28 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR´
KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, geçen yıl yaklaşık 28 bin kişinin sadece kendi dernek binalarını ziyaret ederek, kent tarihini öğrendiğini söyledi. Tarihi konakların kent turizmine büyük katkı sağladığını kaydeden Yıldız, "Kütahya tarihi çok eski yıllara dayalı ve medeniyetlerin kesiştiği nokta olarak bilinen Frigler, Lidyalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı´ya yurt ve mekan olmuş eşsiz topraklardır. Kütahya tarihi doku itibarıyla Osmanlı´ya beylerbeyliği, sancak beyliği hatta Manisa ve Amasya´dan sonra şehzadeler şehri olmuş bir ilimiz. Birçok şehzademiz burada valilik yapmış ve gerekli eğitimlerini aldıktan sonra saraya ve tahta çıkmıştır. Bunlardan biri de Sultan 2'nci Selim´dir. Kendisi burada düzenlediği av partisinde Kanuni Sultan Süleyman´ın ölüm haberini alıyor. Saray Beyi Camii´nde adına hutbe okutarak İstanbul´da tahta oturuyor. Biz burada Kütahya´mızı tanıtmaya çalışıyoruz. KÜSAD olarak Kütahya´da şu anki mekanımız en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi. Biz burada geçen yıl itibariye 28 bin kişiyi ağırladık" dedi.
'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Çini Ustası Mehmet Gürsoy ise şehzadelerden Bayezid´in çinilerle ilgili uğraşı olduğunu kaydederek, "Kütahya bir şehzadeler şehridir. Osmanlı döneminde birçok şehzade Kütahya´da yaşamıştır. Saray ve padişah tarafından gönderilmiştir. Bunlardan en önemlisi Bayezid ve Sarı Selim´dir hatta Şehzade Bayezid´in çini sanatıyla uğraştığı da bilinmektedir" diye konuştu.
DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU
Kent merkezinde bulunan Germiyan Sokağı'nda, çiftlerin düğün öncesi fotoğraf çekimlerine de ev sahipliği yapılıyor. Doğal fotoğraf stüdyosu olarak değerlendirilen sokakta yerli ve yabancı turistlerin ilgisi, esnafın da yüzünü güldürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-09-02 11:07:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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