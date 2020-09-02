Dumlupınar Teknokent’e bir destek daha

Dumlupınar Teknokent’in Kütahya’da bulunan kurumlar ile arası iş birliği çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Kazım Uysal ve Prof. Dr. Ersan Öz, Nursan Kablo’ya ziyarette bulundular ve şirketten destek sözü aldılar.

Nursan Kablo Donanımları A.Ş.'ye bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Kazım Uysal ve Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdür Prof. Dr. Ersan Öz, Genel Müdür Yardımcısı Göksel Onuş ve ArGe müdürü Selma Yurt Yıldırım ile bir araya geldi. Nursan'ın fabrikasında yürütülen etkinlikler hakkında bilgiler alan Rektör Uysal ve Genel Müdür Öz, şirket yetkilileriyle yaptıkları görüşmede Türkiye ve Kütahya ekonomisinin yanında Dumlupınar Teknokent'te yapılabilecek yeni projeler ve Kütahya ile üniversite sanayi iş birliğine Teknokent katkısının nasıl artırılabileceği konusunda bilgiler verdi.

Görüşmede Nursan'dan destek sözü alan Uysal ve Öz, iki kurum arasında ortak projelerin yürütülmesi konusunda da şirket yöneticileriyle fikir birliğine vardılar.

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