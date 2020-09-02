Sibel´i borç nedeniyle öldüren komşu saklandığı köy evinde yakalandı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da borçlarını ödemediği gerekçesiyle komşusu

Sibel Şirin´i (32), evinin önünde 4 kurşunla vurarak öldürdükten sonra kaçan Bülent Köle (41), olay yerine 80 kilometre mesafadeki köy evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Saklandığı köy evine yürüyerek gittiği ortaya çıkan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Köle, ifadesinde "Evime icra gelince, sabrım taştı. Korkutmak için ateş ettim, niyetim öldürmek değildi, pişmanım" dedi.

Kafeteryada bulaşıkçı olarak çalışan Sibel Şirin, önceki gece 03.00 sıralarından işten çıkıp geldiği Fuatpaşa Mahallesi´ndeki evinin önünde, komşusu Bülent Köle tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken, vücuduna 4 mermi isabet eden Şirin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri soruşturma başlattı.

KİLOMETRELERCE YÜRÜMÜŞ

Bülent Köle´nin gidebileceği adreslere baskın yapan polis ekipleri, şüphelinin, olay yerine 80 kilometre uzaklıktaki Oysu köyündeki bir evde saklandığını tespit etti. Köy evine dağ yollarından yürüyerek ulaştığı tespit edilen Köle, bu sabah 05.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Köle, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Köle, mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

`SABRIM TAŞTI, ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETMEDİM, PİŞMANIM´

Köle'nin ifadesinde, Sibel Şirin'in aldığı eşyaların parasını ödememesi nedeniyle evine haciz geldiğini öne sürdü. Amacının Sibel Şirin'i korkutmak olduğunu savunan Köle, "Ben Sibel ile yıllar önceden tanışıyorum ve ailecek görüşüyorduk. Samimiyetten dolayı benim adıma elektronik eşyalar aldık, bir taksit ödedi sonra ödemedi. Defalarca istedim kötü konuştu, anne, babasına söyledim onlar da beni kovdu. Evime bu borçtan icra gelince canım sıkıldı, sabrım taştı. Korkutmak için ateş ettim, niyetim öldürmek değildi, pişmanım" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-09-02 13:17:22



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