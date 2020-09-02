AK Parti’de kongre heyecanı başlıyor

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav, Gediz ve Şaphane 7. Olağan ilçe kongrelerinin 5 Eylül Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’un yaptığı açıklamaya göre, Şaphane ilçe kongresi 5 Eylül Cumartesi günü saat 11.30’da Şaphane Kır Düğün Salonunda, Simav ilçe kongresi 5 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te Simav Kültür Sarayı Konferans salonunda, Gediz ilçe kongresi ise yine 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik Merkezi Bahçesinde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.