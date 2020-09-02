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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FTR Hastanesi pandemi döneminde Kütahya’nın nefesi oldu

İHA

FTR Hastanesi pandemi döneminde Kütahya’nın nefesi oldu

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında “Karantina Konaklama Binası”na dönüştürülen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Ek Hizmet Binası, pandemi döneminde Kütahya’nın nefesi oldu.
FTR Hastanesi 1 Eylül itibariyle konaklama hizmetinden çıkıp, aktif olarak pandemi servisi şeklinde hizmet vermeye başladı.
Bu süreçte KSBÜ EÇEAH sağlık çalışanlarına önemli görevler düştüğünü belirten Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Yaman, “Bu bağlamda, fiziki imkanların yeterli olduğu ve yataklı sağlık hizmetlerinin en uygun şekilde verildiği FTR Ek Hizmet Binasında pandemi sürecinde önemli sağlık hizmetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 4 aydır İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına göre ‘Karantina Konaklama Binası’ olarak bu hizmette rol aldı. Bu süreçte fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalarımızı Yoncalı Hastanesine yönlendiriyoruz. İlimizde artan hasta tedavi ihtiyacını karşılayabilmek için 1 Eylül tarihinden itibaren bu hastanemiz konaklama hizmetinden çıkıp, aktif olarak pandemi servisine dönüştürüldü. Enfeksiyon kontrol komitesinin fiziki şartlarını onayladığı tek ve çift kişilik odalarımızın büyüklüğü 26 metrekaredir; oda içerisinde banyo, tuvalet, buzdolabı ve televizyon yer alıyor. Pandemi servisi olarak 143 oda ayrıldı; maksimum 192 hasta alabiliyor. Son düzenleme ile Sağlık Bakanlığımızın belirlediği rehberler çerçevesinde Kovid 19 enfeksiyonu tanısı almış ve hastanede yatış gerektiren hastalar hastanemize yatırılmaya başlandı. Başta Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve KBB olmak üzere diğer dahili ve cerrahi bölümlerden doktorlarımız görev yapıyorlar. Hastalarımız için fedakarca görev yapan doktorundan hemşiresine, yardımcı sağlık personelimizden temizlik personeline kadar tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ümit ve temenni ediyoruz ki önümüzdeki süreçte bu salgın kontrol altına alınsın ve hastanemiz tekrar FTR Hastanesi olarak hizmet vermeye devam etsin” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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