Dumlupınar Tasarım Teknokent personeline Bursa’da eğitim

Dumlupınar Tasarım Teknokent’in idarecileri ve personelleri, Bursa’da aldıkları eğitimlerini tamamladı.

Bursa Ulutek Teknopark'ta düzenlenen eğitime Dumlupınar Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ile Teknokent idari personelleri katıldı.

Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve personeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ArGe Teşvikler Genel Müdürlüğü tarafından mentör eşleşmesi kapsamında Bursa Uludağ Teknoparkta gerçekleşen 1 günlük eğitime katıldı. Personellerin ArGe Portal, mali işler, firma ilişkileri konularında aldıkları eğitimin yanında çeşitli alanlarda yeni proje fikirleri de ortaya çıktı.

Bursa Ulutek Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz hem eğitim hem tanışma anlamında çok verimli geçen eğitim sonrası Genel Müdür Prof. Dr. Öz'e ve personele teşekkür ederek, Dumlupınar Tasarım Teknokent'in her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Eğitimin ardından Prof. Dr. Ersan Öz'den kendisi ve heyeti için Dumlupınar Tasarım Teknokent'e davet alan Prof. Dr. Karagöz, en kısa sürede Teknokent’i ziyaret edeceğini belirtti.

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