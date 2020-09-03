Koruma altındaki çocuklara İŞ-KUR’dan destek

Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde koruma altındaki 1317 yaş grubunda yer alan çocuklara yönelik 'İş ve Meslek Danışmanlığı' faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Kamil Uçan, devlet koruması altındaki çocukların iş, meslek sahibi edindirilmesine ve kariyer planlamalarının kurumsal düzeyde yapılmasına yönelik İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde koruma altındaki 13 17 yaş grubunda yer alan çocuklara yönelik İş ve Meslek Danışmanlığı faaliyetleri planladıklarını ifade etti. Uçan, ”Bu kapsamda görevlendirilen Meslek Danışmanları Hamide Başer ve Neşe Ayğahoğlu tarafından korunma ihtiyacı olan 56 çocuğa, İş Arama Becerileri ve Cv Hazırlama Teknikleri ile Meslek Seçimi ve Önemi konulu anlatım ve görsel eğitim semineri gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

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