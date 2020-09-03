Başkan Hüseyin Doğan: ''Emet ilçemiz 3 Eylül 1922’de düzenli ordumuzun harekatıyla düşman işgalinden kurtulmuştur''

Kütahyanın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet'in düşman işgalinden kurtuluş günü 3 Eylül dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yayınladığı mesajda, " Milli mücadele döneminde Dr. Fazıl Doğan ile birlikte bölgede ilk müdafa cemiyetini ve müfrezesini kurmuş, Hükümet baskını, Cevizdere Zaferi ile adını tarihe yazdırmış Gazi Emetimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. gurur yılını hep birlikte kutluyoruz. Kahraman ecdadımız işgali asla kabul etmemiş, örnek bir milli direnişle vatan ve memleket savunmasını gerçekleştirmiştir. 27 Nisan Cevizdere zaferimizin ardından düşman kuvvetlerince tamamen yakılan ilçemiz 3 Eylül 1922’de düzenli ordumuzun harekatıyla düşman işgalinden kurtulmuştur. 3 Eylül Gazi Emet’imizin kurtuluş gününde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu cennet vatan uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, başta bölgemizde olmak üzere tüm ülkemizde ve dış ülkelerde yaşayan Gazi Emet'li hemşirelerimin kurtuluş bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum'' ifadelerini kullandı.

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