Kütahya’da kumar operasyonunda 18 gözaltı

Kütahya’da polis ekiplerince bir apartman dairesine yapılan kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Orduevi Sokak'taki bir apartman dairesinin 3. katında geniş katılımlı kumar oynanacağına yönelik alınan bilgi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler adreste bulunan 18 kişiden 4’ünün kumar oynadığını, 3 şahsın ise kumar oynamaya yer temin ettiğini belirledi. Şahısların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takılmadığı görülen operasyonda kumar oynanan masada 300 TL. 2 barbut zarı, 4 deste iskambil kağıdı, sarı ve kırmızı renkli oyun pulları, oyun sopası ve gösterge ele geçirilirken, Emniyete götürülen 18 kişiden kumar oynayan 4 şahsa ve kumar oynamaya yer temininden 3 şahsa cezai işlem uygulandı. Daha sonra Kütahya Belediyesi Zabıta görevlilerince gerekli tedbirler aldırılarak daire mühürlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.