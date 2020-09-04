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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

İHA

Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi mesire alanında bulduğu ve içinde 3 bin TL olan cüzdanın sahibini bulup teslim etti.
Tavşanlı'nın Ada Mahallesi mesire alanında belediye personeli olarak çalışan Ramazan Teke isimli duyarlı bir vatandaş, yerde bir cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı yanına alarak sahibine aramaya başlayan Kara, kısa sürede cüzdan sahibine ulaşmayı başardı.
Para dolu cüzdanı bulan Ramazan Teke, "Daha önce de çok cüzdan ve para buldum ve hiç düşünmeden emniyete teslim ettim. Bulduğum paraların hepsi de sahibine ulaştı" dedi.
Cüzdan sahibi ekmek fırını sahibi İsmail Durkun, gece halı saha maçlarının olduğunu ve aile çay bahçesinde çay içtikten sonra cüzdanını düşürdüğünü ifade etti. Durkun, "İçerisinde kredi kartlarım ve 3 bin TL para olan cüzdanımı halı saha maçından sonra çay içtiğimiz yerden ayrıldıktan sonra düşürdüğümü fark ettim. Çok şükür cüzdanımı teslim aldım. Böyle duyarlı insanların olması bizleri memnun ediyor. Tavşanlı Belediyesi çalışanı Ramazan Teke kardeşimize çok teşekkür ederim. Bizi böyle kişiler gururlandırıyor. Bu para ile kredi kartı borçlarımı ödeyecektim. Bizim için çok önemli para idi. Böyle pandemi döneminde biz esnaflar için çok önemli miktar idi ve bulundu" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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