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Çevreci balıkçılara teşekkür belgesi Gölcük Krater Gölü'nde, 'yakala bırak' uygulamasıyla büyük takdir toplayan amatör balıkçılara teşekkür belgesi verildi

İHA

Çevreci balıkçılara teşekkür belgesi Gölcük Krater Gölü'nde, 'yakala bırak' uygulamasıyla büyük takdir toplayan amatör balıkçılara teşekkür belgesi verildi

Kütahya’nın Simav ilçesindeki bin 450 rakımlı Gölcük Krater Gölü'nde sportif balıkçılık yaparak, 'yakala bırak' uygulamasıyla büyük takdir toplayan amatör balıkçılara teşekkür belgesi verildi.
Kütahya Valisi Ali Çelik’in Simav ziyareti programında yer alan sertifika töreni kapsamında, Simav Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer adına Vali Çelik tarafından Murat Yoluç ve Cemal İncekulak’a verildi.
Kütahya Sportif Olta Balıkçıları Derneği’nden (KÜSOBDER) büyük destek alarak, yakala bırak uygulamasını ilke edindiklerini belirten Cemal İncekulak, uygulamaya destek verenlere teşekkür etti.
Vali Çelik, hobi olarak farkındalık oluşturan sportif olta balıkçılılarını örnek davranışlarından dolayı tebrik ederek, Başkanı Biçer adına teşekkür belgelerini verdi.
Gediz Carp Team ekibinin spotif olta balıkçısı Cemal İncekulak, “Gölcük krater gölünde kamp yaparak olta balıkçılığı yapıyoruz. Yakaladığımız balıklara hiç zarar vermeden göle geri bırakıyoruz” dedi.
Gediz Carp Team ekibinin spotif olta balıkçısı Murat Yoluç, Kütahya Valisi ve Simav Belediye Başkanı tarafından kendilerine teşekkür belgesi verildiğini belirterek, sürdürülebilir avcılık için yakala bırak uygulamasını devam ettirdiklerini ifade etti.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, duyarlı davranışlarından dolayı sportif olta balıkçılarını tebrik etti. Başkan Biçer, “Simav Gölcük yaylasında bulunan krater gölümüzde 10 kilo ve üzeri sazan balıkları bulunmaktadır. Örnek davranış sergileyen balıkçılarımız, yakala bırak uygulamasını Gölcük’te gerçekleştirdiler. Bu farkındalıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün doğa severleri ve sportif olta balıkçılarını Gölcük yaylamıza davet ediyorum” dile konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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