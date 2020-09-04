Vali Çelik’ten Simav'ı ziyaret etti

Kütahya’nın Simav ilçesindeki ziyaret programına Kaymakamlık ile başlayan Vali Çelik, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Genel Meclisi üyeleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Çelik’e verilen brifingde, Simav’ın bir çok konuda öncü ilçe olduğunu belirten Kaymakam Türker Çağatay Halim, “ Simav’daki 510 dekar sera alanının 360 dekarı jeotermal enerji ile ısıtılıyor. 150 dekarı ise soğuk seradır. İlçemizde 40 bin büyükbaş, 80 bin küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bir diğer önemli değerimiz de kestanedir. Yıllık 2 bin ton üretilen kestaneden 23 milyon TL gelir elde ediliyor. Kiraz ve vişne üretiminde de önemli bir yere sahip olan Simav’da 10 bin ton kiraz, 5 bin ton vişneden yaklaşık 75 milyon TL gelir elde ediliyor” dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından yapılan tanıtım sunumunda, “Simav yeni oto sanayi sitesi, mozaikli ev Arkeopark, Babukbey hamamı, kozmetik üretimi, Gölcük yürüyüş ve bisiklet yolu, iskele kafe ve kır lokantası projeleri hakkında bilgiler verdik. Vali Çelik’ten projelerimiz için destek istedik” dedi.

Vali Çelik Çitgöl Beldesi’nde bulunan teknolojik serada ve jeotermale dayalı sera bölgesi alanında, Maden Teknik Arama (MTA) tarafından gerçekleştirilen zemin etüdü çalışmalarını yerinde inceledi. Eynal Kaplıcaları bölgesindeki, açılması planlanan reenjeksiyon kuyusu ile 4 yıldızlı otel inşaatı alanı ve Gölcük yaylasında yapımına başlanan taş konak evleri hakkında bilgi verildi.

Kuşu Beldesi’ndeki göl dinlenme tesislerini de ziyaret eden Vali Çelik, Simav’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında genel bilgileri alarak, ihtiyaç duyulan hizmetler için destek olacağını belirtti.

Vali Çelik’in Simav ziyaretine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Genel Sekreter Murat Kyak, Kütahya İl Kurum Müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Simav protokolü eşlik etti.

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