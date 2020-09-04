DPÜ'nün 3 fakültesinde mezuniyet sevinci

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Fen Edebiyat, İslami İlimler, İktisadi ve İdari Bilimler ile Kütahya Uygulamalı Bilimler fakülteleri için mezuniyet töreni düzenlendi.

İslami İlimler ve Fen Edebiyat Fakültesinin mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Yurdun dört bir köşesinde bizi dinleyen herkese selam ve muhabbetlerimi yolluyorum. Hepimiz arzu ettik ki, bu mezuniyet törenini yerleşkemizde yapalım. Öğrencilerimiz DPÜ’yü arzuladı. 'Bekle Bizi Kütahya, Bekle Bizi DPÜ' diye mesajlar gönderdi. Elde olmayan şartlarla böyle çevrim içi mezuniyet töreni yapmak zorunda kaldık. İnşallah bundan sonra böyle olmaz ve bu güzel yerleşkede, Kütahya’mızda buluşur mezuniyet töreni yapar, mezuniyet pilavı yer keplerimizi havaya fırlatırız. DPÜ dünden bugüne daha iyi ve hep daha iyiye doğru gidecek. Bu yıl üniversitemizi tercih eden öğrenci sayımız arttı. Doluluk oranlarımız ise yüzde 90’ı geçti. Bundan sonra DPÜ markası daha da yükselecek ve ilerleyecek” dedi.



“Çalışmalarınızın gayretini bugün alıyorsunuz”

Öğrencilere seslenen Rektör Uysal,” Zaman çok çabuk geçti. Daha dün gibi gelişiniz, siz de hatırlıyorsunuz, heyecanlıydınız, memleketten, ailenizden koptunuz, yollara düştünüz, Kütahya’ya üniversitemize geldiniz. 4 yıl, 5 yıl çok çabuk geçti, işte bugün de mezuniyet törenimizi yapıyoruz ve mezun oluyorsunuz. Bu süre zarfında çalıştınız gayret ettiniz, bugün de bunun meyvesini alıyorsunuz. Üniversitemizin ismini aldığı bu topraklar hem kuruluşun hem kurtuluşun topraklarıdır. Eğer siz çalışmasaydınız DPÜ’lü olamazdınız, DPÜ’de çalışmasaydınız şu an mezun olamazdınız. İleride mutlu olmak istiyorsanız gençliğinizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Gençliğini çok iyi değerlendiren, kendine yatırım yapan ancak sonraki hayatta mutlu olabilir. İlerideki hayattaki mutluluğun yolu gençliğinizi iyi değerlendirmekten geçer” diye konuştu.

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