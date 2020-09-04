Kütahya TOBB’un Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında inceleme

Kütahya’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından inşa edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aktaş, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ayvaz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç, Kütahya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Yol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundular.

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