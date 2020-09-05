Altıntaş'ta silajlık mıssır hasatı başladı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son yıllarda yoğun bir şekilde ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı başladı.

Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlanması beklendiği açıklandı. Altıntaş'lı çiftçiler, hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları silaj makineleri ile biçmeye başladı.

Altıntaş İl Genel Meclisi üyesi Zeki Öztürk, yaptığı açıklamada, Son yıllarda alternatif ürün üretimi kapsamında bölgemizde silajlık mısır üretimi yapan çiftçi sayımız çoğaldı. Hasat dönemi bugün itibari ile başladı. Beklentimiz üreticilerimizin ciddi gelir elde etmesidir. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi temenni ediyorum'' dedi.

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