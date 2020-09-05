Başkan Şemsettin Akağaç: ''Sağlık için denetimler devam ediyor''

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde geniş kapsamlı Korona virüs (Covid19) denetimleri yapıldığı bildirildi.

Dnetimlere Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurum amirleri katıldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde Korona virüs (Covid19) denetimleri genelgesi kapsamında kahvehaneler, düğün salonu , marketler, berberler, kuaför, cami ve lokantalarda yapılan denetimlere Jandarma Komutan Vekili Neşet Uyar, Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve kurum müdürleri katıldı. Kurallara ne kadar uyar ve ciddiyetle uygularsak, bu salgından o kadar erken kurtuluruz. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına çok büyük önem vermeliyiz'' dedi.

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