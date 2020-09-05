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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’de mezuniyet törenleri tamamlandı

İHA

DPÜ’de mezuniyet törenleri tamamlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 20192020 akademik yılı mezuniyet törenleri 9 meslek yüksekokulu için düzenlenen törenlerle sona erdi.
Günün ilk oturumunda Altıntaş, Domaniç Hayme Ana, Emet, Gediz ve Hisarcık Meslek Yüksekokulları için düzenlenen törenlerde konuşan Rektör Kazım Uysal, ”DPÜ mezuniyet törenli coşkulu, görkemli olurdu. Öğrencilerimiz heyecanlı olurdu. Akademisyenlerimiz bunu seyrederdi, biz de motive olurduk. Lakin bu sene maalesef kampüslerimizde, binalarımızda, Kütahya’da geleneksel olan mezuniyet törenlerini yapamadık. Bundan dolayı da hüzün içerisindeyiz. Biz millet şartları lehimize çevirmeyi bilen bir milletiz. İnanıyorum ki bu ağır şartları da milletimizin lehine çevirecek ve yolumuza devam edeceğiz. Sevgili gençler ben sizin ne kadar mezuniyet törenlerini arzuladığınızı, hayal ettiğinizi biliyorum. Mezuniyet törenlerini ve geçtiğimiz dönemde yapmış olduğumuz uzaktan eğitim isteyerek yaptığımız bir uygulama değildi. Bu bir zorunluluktu” dedi.


“Salgın dönemini avantaja çevirmeniz yararınıza olacaktır”
Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Kazım Uysal, ”Mezun oldunuz, sizi tebrik ediyorum ancak birkaç nasihat ve tavsiyede bulunmak istiyorum. Biliyorum sıkıldınız. Evde kalmak zorunda kaldınız. Okula gitmek tehlikeli, sokağa çıkmak tehlikeli, pikniğe gitmek tehlikeli, camiye gitmek tehlikeli, maalesef bu süreci yaşadınız. Hepinizin gerildiğini ve stres içerisinde olduğunu biliyorum çünkü biz de öyleyiz. Benim size tavsiyem, hareketli bir hayatımız olmuyor bu ara fakat zihni hareket ettirebiliriz, aklı çalıştırabiliriz, ruh sağlığımızı korumanın temel kriteri de budur. Nasıl ki beden sağlığı hareket içerisinde korunur. Aynı şekilde ruh sağlığı da zihni hareket ettirmek, aklı çalıştırmak, zihni egzersizlerle korunur. Günümüzde en çok sıkıntı yaşayan insanlar, düşünmeyen, tek düzen yaşayan, hayatında değişim olmayan, iki günü eşit olan insanlardır. Hayattan en çok zevk alan insanlar çalışan, okuyan ve düşünen insanlardır. Bol bol okuyun. Göreceksiniz bu şartlar düzelecek, bu şartları da lehinize çevirirseniz ben inanıyorum ki, bu salgının da faydaları zararlarından fazla olacaktır. Değerli gençler, gençlerimizin çok kıymetli aileleri, söz çok ama zaman yok. Tüm öğrencilerimizi, ailelerini, değerli akademisyen arkadaşlarımı, ailelerini ve bütün halkımızı selamlıyor ve saygılar sunuyorum” diye konuştu.


“Dört Meslek Yüksekokulu için mezuniyet töreni”
Günün ikinci oturumunda Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı Meslek Yüksekokulları için düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilere hitap eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, ”1992 yılında kurulmuş olan ve bu gün geldiğimiz noktada yaklaşık 47 bin öğrencisi ile büyük bir aile olan Kütahya Dumlupınar Üniversitemizde bin civarında öğretim elemanı ve bir o kadarda idari personel ile siz değerli mezunlarımızı hayata hazırlamak için çaba gösterdik. Üniversite hayatınızda geçirmiş olduğunuz bu iki yılda sizleri hem eğitim ve hem de öğretim alanında yeni kazanımlarla donatmaya çalıştık. Siz değerli velilerimiz iki yıl önce en sevdiklerinizi bizleri emanet etmekle bizlere önemli bir görev verdiniz. Bizlerde bu emanetinize sahip çıkarak, ahlaki değerleri yüksek, saygılı, vatanı seven, beşeri ilişkilerde tevazu sahibi bireyler olarak yetişmelerine gayret gösterdik diğer yandan onların birer altın bilezik takmaları, mesleki yeterliliğe sahip, yenilikçi ve teknolojiyi takip edebilen birer ara eleman olarak yetişmeleri için değerli hocalarımız ile birlikte onlara iyi bir öğretim yaptığımıza inanıyorum” dedi.


“Çalışmak mutluluk, mutluluk da başarı getirir”
Gençleri tebrik eden Rektör Yardımcısı Aydın, ”Biliyorsunuz ki, elde ettiğiniz bu başarı bir tesadüf değildir. Şairimiz Necip Fazıl Kısakürek “Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir” demiştir. Biliyoruz bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız, azmettiniz ve hedefinize ulaştınız. Yüce rabbimizin Kuranı Kerim'de dediği gibi “İnsan ancak çalıştığına erişir”. Dolayısıyla sizler çalıştınız ve hedefinize eriştiniz. Bu eğitim sürecinizde elbette güzellikler olduğu gibi güzel olmayan veya memnun kalmadığınız durumlarda oluşmuştur. Böyle durumda metanetinizi korumak ve sabrederek daha da çalışmak sizi ancak bu durumdan feraha eriştirecektir. Henry Ford, “Hayatta hiç hata yapmamış birisi zaten hiçbir işe başlamamış demektir” der. Sizler buradan mezun olarak zaten zorlu ve yeni bir hayata başlamış oluyorsunuz. Hayatta pes etmeyiniz, mücadeleden de vazgeçmeyiniz. Daima çalışınız. Çalışırsanız mutlu olursunuz. Mutlu olan insan ise işinde başarılı olur. Başarılı insanlar ne kadar çok ise de o ülke de o kadar kalkınacak ve refah seviyesi bir o kadar artacaktır” diye konuştu.
Aydın sözlerini "Sevgili anne ve babalar, en değerliniz olan evlatlarınızı yaklaşık iki yıl önce bize emanet ettiniz bizde tekrar onları ise emanet ediyoruz. Onlarla gurur duyabilirsiniz" diyerek tamamladı.

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