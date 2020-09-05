Kaymakam Karadağ’dan iş yeri denetimi

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Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla ilçe merkezindeki iş yerlerini denetledi.

Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel ve Hastane Başhekim vekili Dr. Mücahit Kartal ile birlikte iş yerlerinde Covıd19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirleri denetledi.

İşyeri sahibi esnafların dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulunan Kaymakam Karadağ, vatandaşlara halk sağlığı için uyulması gereken kurallara hassasiyet göstermeleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

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