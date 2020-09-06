Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden V.A., tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.A., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-09-06 15:57:54
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