Kınalı keklikler doğaya salındı

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği tarafından doğaya 250 keklik salındığı bildirildi.

Simav Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Alaattin Derdiibelirsiz, keklik salımı ile doğadaki yaban hayatının sürdürebilirliliğini amaçladıklarını belirtti.

Keklik salımı alanının koruma ve gözlem altında tutulduğunu belirten avcı Bayram Yılmaz, “Avcılık yalnızca vurmak değil, aynı zamanda üretmektir. 2020 – 2021 av sezonunu kazasız belasız geçirmeyi diliyoruz” dedi.

Doğaya salınan 250 kekliğin, Simav’daki yaban hayatının korunmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

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