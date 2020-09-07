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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı'da trafik kazası, 3 yaralı

İHA

Tavşanlı'da trafik kazası, 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, TavşanlıHarmancık karayolunun 6. kilometresinde Sorkun Boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Göç yönetimindeki 16 HB 041 plakalı otomobil Tavşanlı ilçesinden Harmancık istikametine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Yoldan çıkan araç karşı yöne geçerek şarampole gitti. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Göç ve aynı otomobilde bulunan Ayşe Göç ile Seda Arslan yaralandılar. Kaza sonrası çağrılan 112 Acil Servis ile yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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