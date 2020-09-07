Yaralı porsuk, tedavi altına alındı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı porsuk tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DomaniçTavşanlı Karayolu Karaköy yolunda yaralı olarak bulunan Meles meles cinsi porsuk Domaniç Orman İşletme ekipleri tarafından Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne getirildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı porsuk için Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı porsuk Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvan hastanesine götürüldü.

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