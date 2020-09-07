Kütahya´da yaralı porsuk, tedavi edildi

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA) KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve yaralı bulunan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.
DomaniçTavşanlı yolu Karaköy yolunda yaralı bulunan, meles cinsi porsuk, orman işletme görevlileri tarafından Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü'ne getirildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı porsuk için Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvan Hastanesi´ne götürüldü. Yaralı porsuğun tedavisi sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2020-09-07 16:45:01
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