Kütahya'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 5 bin 218 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada yurda kaçak yollar ile girdiği değerlendirilen toplam 5 bin 218 adet cinsel içerikli hap ile 13 adet macun ele geçirildi. Gözaltına alınan işyeri işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı.

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