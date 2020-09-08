Şaphane'de halı kilim yıkama yeri ve çeşme yapımı

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde belediye tarafından, bay bayan tuvaleti, çeşme ve halı yıkama alanı yapımına başlandığı bildirildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Pazar mahallesinde çatal çeşme yapımına başlanmış olup, adına yakışır çift musluktan su akışı olacaktır. Ayrıca yanına bayan ve erkek tuvaletleri, halı, kilim yıkamak için su kanalı yapılıp tabanına karo döşemesi yapılacaktır. Ayrıca üzeri profil çatıyla kapatılacaktır'' ifadelerini kullandı.

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