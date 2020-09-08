Altıntaş Belediyesi'ne yeni çöp aracı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesine, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen çöp aracının hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamda, ''Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Altıntaş ilçemize hibe edilen çöp kamyonumuzun gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra, bu gün itibariyle, halkımızın hizmetine sunulmuştur. Daha temiz bir Altıntaş ilçesi için hizmetinizdeyiz'' ifadelerini kullandı.

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