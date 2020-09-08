Dumlupınar'da sertifika programı

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ''Sürdürülebilir Turizm Strateji ve Eylem Planı Danışmanlığı Eğitimi'' sertifika programı düzenlendi.

Dumlupınar Kaymakamlığı ve Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan “Dumlupınar Sürdürülebilir Turizm Strateji ve Eylem Planı Danışmanlığı” 3 günlük proje eğitimi ve 2 günlük saha çalışmasının akabinde yapılan çalıştay ile sona erdi.

Kursiyerlere eğitim sertifikaları İlçe Kaymakamı Salih Sak tarafından düzenlenen programla takdim edildi.

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