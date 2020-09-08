"KÜTAV’ı baştan sona revize etmemiz lazım"

Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı (KÜTAV) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Divan başkanlığını Vali Ali Çelik’in yaptığı olağanüstü genel kurula Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç ile mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

Kütahya’nın gelişimi ve tanıtımı için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydeden Vali Çelik, “Eğer bir enerji var ve herkes kendini bu işe vakfetmişse, ilimiz adına bir ihtiyaç varsa ben 24 saatimi Kütahya’ya vakfettim. Ancak dinamizmi sağlayacak olan Kütahyalılar. Kütahyalılar ne istiyor sorusunun cevabını bulmalıyız. Bu anlamda KÜTAV’ı baştan sona revize etmemiz, sağlıklı bir yol haritası çıkarmamız ve bakış açısı oluşturmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Her bir bireye ve kuruma sorumluluk düştüğünü, herkesin Kütahya için elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Vali Çelik, “Bu iş Kütahya adına yapılabilecek bir gönüllülük işi. Dostlar iş başında görsün diye, yapmış olmak için iş yapmayalım. Bu işe inanan, gönül veren ve takipçisi olan insanlarla başarıya ulaşabiliriz” dedi.



"Kütahya Türkiye'ye renk ve ses verebilir"

Mantıklı, rasyonel bir planlamanın yapılmasının ardından Kütahya’nın aynı amaca kilitlenmesi gerektiğini belirten Vali Çelik, “Organizasyon ve altyapıyı hızlıca tamamlamamız gerekiyor. Amacımız olmalı. Aynı amaca kilitlenmeliyiz. Hep beraber planlamamız lazım. Elimizde çok büyük değerler var. Sanat anlamında en çok sanatçıyı barındıran şehirlerden biri Kütahya. Zihinsel anlamda dinamik bir kent. İlin dinamikleriyle birlikte sahip olduğumuz hazineyi bir altyapıyla entegre edebilirsek Kütahya kabuğunu kırar. Bize düşen de o kabuğu kırmak” diye konuştu.

Sanat ve sanatçı potansiyeline dikkat çeken Vali Çelik, “Kütahya, Türkiye’ye renk ve ses verebilir. Kütahya’nın çok büyük değerleri var. Bize düşen değerleri tanıtmak, ortaya çıkarmak ve bir sonraki nesillere aktarmak” dedi.

Toplantı gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlanması ile görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

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