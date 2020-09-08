Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgını ile ilgili herkesi daha fazla dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de Covid19 salgınında belirgin bir artış yaşandığını vurgulayan Başkan Güler, “Bizim bu hastalıkla mücadele yöntemimiz alacağımız tedbirlerdir. Bu nedenle 3 temel kural olan maske, mesafe ve hijyen konularında çok hassas olmalıyız” dedi.

Bu salgının en çok kalabalık ortamları sevdiğini dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Güler, “Düğün, cenaze ve Pazar yerleri gibi kalabalık alanlarda çok dikkatli olmalıyız. Devletimizin düğün salonlarına yönelik açıkladığı kurallara uyalım. 1 saati geçmeyecek şekilde, yemek ikramı ve eğlence bölümü olmadan düğünlerimizi tamamlayalım” diye konuştu.



SEMT PAZARLARINA YÖNELİK TEDBİRLER

Tavşanlı’daki semt pazarlarında alınan tedbirlere yönelik Belediye hoparlörlerinden sürekli uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Başkan Güler, “İlçemizde en çok kalabalık oluşumu semt pazarlarında gerçekleşmektedir. Salı, Cuma ve Cumartesi pazarlarında aldığımız tedbirler büyük önem arzediyor. Her zaman söylediğimiz gibi pazara her evden bir kişi çıkmalı ve ihtiyacını gördüğünde hemen evine dönmelidir. Pazar içerisinde hiç kimse maskesiz dolaşmamalıdır. Ayrıca sosyal mesafe kuralından asla taviz vermemeliyiz. Bu tedbirler tamamen toplum sağlığı için alınmaktadır. Hem kendi sağlımızı hem de sevdiklerimiz ve diğer vatandaşlarımızın sağlığı için lütfen tedbirlere eksiksiz uyalım. Kul hakkına girmeyelim” dedi.



PİKNİK ALANLARINDA MANGAL YASAK.

Piknik alanlarına yönelik de uyarılarda bulunan Güler sözlerini şöyle tamamladı: “Piknik ve mesire alanlarında mangal yakılmaması, buraların temiz tutulması ve kalabalıklar halinde durulmaması gerekmektedir. Bu manada yasaklar bizim istediğimiz bir konu değil, ama bu kurallara bizler de uymak mecburiyetindeyiz. Ada Mesireliği, Şaban Dede ve Göbel Termal Tesisleri gibi piknik alanlarını kullanırken, mangal yakmayalım. Kalabalıklar halinde bulunmayalım. Kullandığımız ortamı temiz tutalım. Çöpümüzü oralarda bırakmayalım. Bir poşetin içerisine koyup mahallemizdeki çöp kutularına atalım.”

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