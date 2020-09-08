Pazarlar’da orman yangını

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Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Şahma mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevlere Pazarlar Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.

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