Çalışma azmiyle iki ayrı kanser hastalığını yendi Eşinden ayrılan 1 çocuk annesi Fatma Doğan, işçiyken kendi işini kurdu, şimdi yanında 3 kişi daha istihdam ediyor

Kütahya'da yaşayan 39 yaşındaki bir çocuk annesi kadın, verdiği mücadele ve çalışma azmiyle yakalandığı iki ayrı kanser hastalığını yendi.

Fatma Doğan, eşinden ayrıldıktan sonra akciğer ve rahim kansere yakalandı. Doğan, bir yandan tedavisini sürdürdü, bir yandan da çalışarak evinin geçimini sağladı. Doğan, işçi olarak çalışırken, kendi işini kurmaya karar verdi. Doğan, Fatih Sanayi Sitesi'nde 'Fatma bacının yeri' ismini verdiği büfe ile onlarca esnafın çay ve tost ihtiyacını karşılıyor.

Bir çocuk annesi Fatma Doğan, "Eşimden ayrıldıktan sonra evimin geçimini sağlamak için bir iş yerinde çalışmaya başladım. Bu sırada önce akciğer daha sonra da rahim kanserine yakalandı. Bir yandan tedavim sürerken, diğer yandan da çalışmaya devam ettim. Çalışma azmimle ve yüksek moralle her iki kanseri de yendim. Daha sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Fatih Sanayi Sitesi'nde kurduğum iş yerinde onlarca esnafın dost ve çay ihtiyacını karşılıyorum. Çok şükür işlerim her geçen gün iyiye gidiyor. 3 ay önce açtığım iş yerimde benim dışımda 3 kişiyi daha istihdam etmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

İşini severek yaptığını ifade eden Doğan, "Kadınlar isterse her türlü işi yapabilir. Her kadının ayrı bir özelliği var. Yeter ki istesin ve azmetsin.Kanseri iki defa yenmemi çalışmaya borçluyum" şeklinde konuştu.

Sanayi esnafları, Doğan'dan başta hijyen olmak üzere sunduğu hizmetten son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

