Başsavcısı Kocaman’dan Rektör Uysal’a ziyaret

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Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal’a Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur eşlik etti.

Görüşmede Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman’a, Üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi ve taraflar arasında çeşitli konularda fikir alış verişinde bulunuldu.

Görüşme sonunda Kocaman, Rektör ve Genel Sekreter Vekiline çalışmalarında başarılar diledi. Uysal ve Batur da Kocaman'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek kendisine görevlerinde başarı dileklerini sundular.

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