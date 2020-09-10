Başsavcısı Kocaman’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başsavcısı Kocaman’dan Rektör Uysal’a ziyaret

İHA

Başsavcısı Kocaman’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal’a Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur eşlik etti.
Görüşmede Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman’a, Üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi ve taraflar arasında çeşitli konularda fikir alış verişinde bulunuldu.
Görüşme sonunda Kocaman, Rektör ve Genel Sekreter Vekiline çalışmalarında başarılar diledi. Uysal ve Batur da Kocaman'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek kendisine görevlerinde başarı dileklerini sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Güral Lisesi'ne “EBA” Destek Noktası açıldı
YEREL HABERLER Ali Güral Lisesi'ne “EBA” Destek Noktası açıldı
DPÜ’de 'Uzaktan eğitim' konulu seminer
YEREL HABERLER DPÜ’de 'Uzaktan eğitim' konulu seminer
İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz’den Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz’den Rektör Uysal’a ...
Vali Çelik: "Kütahya Turizm Master Planı 6 ay sonra hazır"
YEREL HABERLER Vali Çelik: "Kütahya Turizm Master Planı 6 ay sonra ...
Altıntaş canlı hayvan pazarı çevre düzenleme çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş canlı hayvan pazarı çevre düzenleme ...
U20 Türkiye Şampiyonası’ndan madalya ile döndüler
YEREL HABERLER U20 Türkiye Şampiyonası’ndan madalya ile döndüler
Kütahya'da, 'Tarım gezginleri ağırlanıyor' projesi
YEREL HABERLER Kütahya'da, 'Tarım gezginleri ağırlanıyor' projesi
Simav'ın 40. camisi ibadete açılıyor
YEREL HABERLER Simav'ın 40. camisi ibadete açılıyor
Yeni atanan şube müdürleri görevlerine başladı
YEREL HABERLER Yeni atanan şube müdürleri görevlerine başladı
Altıntaş canlı hayvan pazarı çevre düzenleme çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş canlı hayvan pazarı çevre düzenleme ...
Emet'li üreticilere ''Silaj paketleme makinesi''
YEREL HABERLER Emet'li üreticilere ''Silaj paketleme makinesi''
Altıntaş Oysu Orman Emvali Deposu'nda inceleme
YEREL HABERLER Altıntaş Oysu Orman Emvali Deposu'nda inceleme
Pazarda çörek otu satıyor
YEREL HABERLER Pazarda çörek otu satıyor
Altıntaş ilçe pazarı kapatıldı
YEREL HABERLER Altıntaş ilçe pazarı kapatıldı
Korona virüsü yendi, hastalığın tetiklediği solunum yetmezlğinden vefat etti
YEREL HABERLER Korona virüsü yendi, hastalığın tetiklediği solunum ...
Jeotermalli sera projesinde önemli gelişme
YEREL HABERLER Jeotermalli sera projesinde önemli gelişme
KİHMED'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER KİHMED'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Kütahya'da 35 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da 35 uyuşturucu hap ele geçirildi
Narkotik köpeği Mola, zehir tacirlerine geçit vermedi
YEREL HABERLER Narkotik köpeği Mola, zehir tacirlerine geçit vermedi
Devlet, vatandaşı için seferber Erikli köyünün komşu köylerinden Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı Köyü’ne giden Vali Ali Çelik, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve köy sakinleriyle bir araya geldi.
YEREL HABERLER Devlet, vatandaşı için seferber Erikli köyünün komşu ...
DPÜ DUSCART’tın başarısı yemekte kutlandı
YEREL HABERLER DPÜ DUSCART’tın başarısı yemekte kutlandı
Adalet Komisyonu Başkanı Tek’ten Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Adalet Komisyonu Başkanı Tek’ten Rektör Uysal’a ...
Çalışma azmiyle iki ayrı kanser hastalığını yendi Eşinden ayrılan 1 çocuk annesi Fatma Doğan, işçiyken kendi işini kurdu, şimdi yanında 3 kişi daha istihdam ediyor
YEREL HABERLER Çalışma azmiyle iki ayrı kanser hastalığını ...
Kütahya’da iki şüpheli şahsın üzerinde bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da iki şüpheli şahsın üzerinde bonzai ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X