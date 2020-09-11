Başkan Biçer’den esnaflara teşekkür

Kütahya’nın Simav ilçesinde esnaf denetimlerine katılan Belediye Başkanı Adil Biçer, maskeli ve mesafeli duruş gösteren esnaflara teşekkür etti.

‘Sağlık için hepimiz için’ sloganı ile, Simav ilçe merkezindeki vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde bilgilendirme ve bilinçlendirme uygulamaları yapıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin ve Emniyet Müdürlüğü personelinin katıldığı uyarı ve bilgilendirme uygulaması, kapalı çarşıdaki esnaflar tarafından ilgiyle izlenerek desteklendi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, esnafların duyarlı davranışlarından çok memnun olduğunu belirtti. Başkan Biçer, "Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Belediye hoparlöründen yaptığımız uyarıların yanı sıra, ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında esnaf bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarımız devam ediyor. Pandemi sürecinde alınan kararlara eksiksiz uyan ve destekleyen tüm esnaflarımıza gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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