Başkan Arif Teke: Tüm imkanlarımızla Covid-19 mücadelemiz devam ediyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Son dönemde ilçemizde görülen pozitif vakalar hepimizi üzmüştür. İlçe merkezimizde bulunan iş yerleri, Kaymakam Vekilimiz İbrahim Sak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personellerince denetlendi. Belediye olarak zabıta ekiplerimiz gerekli denetimleri sürekli olarak yapmakta. İnşallah kısa sürede bu salgından tüm ülkemiz kurtulur’’ dedi.

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