Çavdarhisar'da bisiklet yolu çalışması

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde belediye tarafından yapılan 3 kilometrelik bisiklet yolunun hizmete girdiği bildirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptığı açıklamada, ''İlçe merkezimizden toki konutlarının olduğu alana kadar olan 3 kilometrelik mesafede bisiklet yolu çalışmamız sona erdi. Şimdiki hedefimiz, ilçe merkezimizden Aizanoi Antik Kenti'ne kadar olan bölümüde bisiklet yolu yapmak ve ilçemize gelem misafirlerimiz için farkındalık oluşturmak. İlçemizin görsel manada güzelleşmesi için çalışmalarımız devam edecek'' dedi.

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