Altıntaş Zafer OSB’de enerji nakil hattı çalışmaları başladı

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Kütahya'da sunduğu teşvik ve imkanlar açısından, bölgenin en cazip yatırım yerlerinden biri olması beklenen Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde, enerji nakil hattı çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamada,''Kuruluş süreci 2017’de tamamlanan Altıntaş Zafer OSB’nin faaliyete geçmesi için başlatılan çalışmalar hızlandırıldı. Enerji nakil hattı ihalesinin gerçekleştirilmesiyle birlikte, Altıntaş Zafer OSB’de enerji nakil hattına ait direklerin temel yapım çalışmaları başlatıldı. 116 direkten 30’unun temel yapım çalışmaları tamamlanırken 86 direğin sahaya sevkiyatı sürüyor. Enerji nakil hattı çalışmalarının Kasım ayı sonuna dek tamamlanması hedefleniyor'' ifadelerine yer verildi.

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