Vali Çelik: "Kütahya, Ahiliğin önemli merkezlerinden biridir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çelik: "Kütahya, Ahiliğin önemli merkezlerinden biridir”

İHA

Vali Çelik: "Kütahya, Ahiliğin önemli merkezlerinden biridir”

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Ahilik Haftası" nedeniyle yayınladığı mesajında, Kütahya’nın Ahiliğin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.
Mesajında, ahiliğin bilgiyi, meslek sahibi olup üretmeyi, merhamet başta olmak üzere fazilet ve erdem sahibi olmayı içerisinde barındıran bir insanlık tavrı ve tarzı olarak Abbasiler döneminin sonlarında ortaya çıkmış bir hareket olduğuna değinen Vali Ali Çelik, “Her şey bir ihtiyaçtan doğar. Her ihtiyacı da kendi zemininde değerlendirmek gerekir. İnsanlık neden Ahilik ve onun temel zemini olan fütüvvet (gençlik) hareketine yönelmiştir. Yaşanması gereken dini değerler istismar edilmeye başlayınca, dini değerlerin birleştirici ve kaynaştırıcı özelliğini kaybolmaya başlamış, insanlar farklı mezhep ve meşreplere ve fırkalara bölünmüşlerdir. Farklılıkları zenginlik olması gerekirken yerini ayrımcılığa ve bölünmelere bırakmıştır. Bölünmeler arttıkça toplumsal hayatta haksızlıklar çoğalmaya başlamıştır. Dinin ve değerlerin birleştirici gücü yönetimler tarafından istismar edilmeye devam etmiş bunun sonucunda da toplumsal birlik zayıflamıştır. İnsanlık bu bozulmuşluklardan kurtularak adeta fabrika ayarlarına dönmek istemiştir. İşte bu kardeşlik, dayanışma ve birlik ruhunun adı fütüvvet ruhu ve fütüvvet ahlakıdır. Fütüvvet ve ahilik birbiri ile ilişkilidir. Ahiliğin ruhu fütüvvetnamalerdir” dedi.

“Fütüvvetin piri olarak Ahi Evran bilinmektedir”
Fütüvvet Teşkilatı'nın kuruluşunun Abbasi Halifeliği dönemine rastladığını belirten Vali Çelik, ”Siyasi gücünden sonra gittikçe dini gücünü yitirmiş olan Abbasi Halifeliği, enNasır Lidinillâh Ebû’lAbbas Ahmed’in halifeliği zamanında Fütüvvet Teşkilatı aracılığı ile yeni bir atılım yapma fırsatı bulmuştur. Arapçada Fütüvvet, Farsçada civanmerd, Türkçemiz de ise alp, yiğit, delikanlılık gibi manaları olan bu fütüvvet hareketi, insanları insanlık ve delikanlılık zemininde buluşturmak istemiştir. İslam dininin fıtrat dini olması sebebi ile de dini referanslarla da güçlendirilmiştir. İslamTürk Medeniyetinde ise Selçuklularda Fütüvvetnameler, sosyal hayatın dinamikleri içerisinde yer almıştır. Es Sülemi tarafından yazılan “Kitabu’lFütüvvet” isimli kitapta 200’den fazla davranış ve adab kuralı yer almaktadır. Fütüvvet ahlakı, alçakgönüllülük, yiğitlik, eli açıklık, başkasını sevmek, dünya malına önem vermemek ama üreterek başkasına vermek, hoşgörü gibi ahlaki değerlere dayanmaktadır. Kur’an ve sünnetten beslenen fütüvvet, süreç içerisinde çok sayıda tasavvufi ve ahlaki manayı bünyesine katarak bir değerler manzumesi haline gelmiştir. Ahi Teşkilatı ise Fütüvvet Teşkilatı'nın Türkler tarafından geliştirilen ve özellikle Horasan'dan sonra Anadolu'da yayılmış bulunan bir şeklidir. Kırşehir’de fütuvvetin piri olarak Ahi Evran bilinmektedir. Moğol istilası ve bazı iç isyanlar sebebi ile Müslüman Türklerin birliği bozulmuş ve halk önemli ölçüde tedirgin olmuştur. İşte böyle bir buhran döneminde halkı birbirine sevdiren ve yeniden birliği kuran manevi liderler ortaya çıkmıştır. Mevlana, Yunus Emre ve Ahi Evran bunların ileri gelenleridir. Ahi Evran, esnafın birlik ve beraberliğini, zaviye ve tekkeleri birer meslek kuruluşları haline getirerek bu görevi ifa etmiştir. Ahiliğin özünde var olan milli, dini ve evrensel değerler olan kalite, üretim, emeğe saygı, doğruluk, dürüstlük, fedakarlık, cömertlik, dayanışma, helal lokma, kul hakkı esaslı değerler medeniyetimizin temel referanslarıdır” ifadelerine yer verdi.

“Kütahya’da Ahi ismi ile 4 mahalle bulunuyor”
Kütahya’nın Ahiliğin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Çelik,” Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Kütahya’da Ahi ismi ile 4 mahallenin olduğunu belirtmektedir. Ahi Arslan Cami ve türbesi, Ahi Erbasan Mezarlığı, Ahi Evran Mescidi ve Çeşmesi, Ahi İzzettin Türbesi ve Ahi Evran Mezarlığının şehrimizde bulunuşu bunun en önemli göstergelerindendir. Yüzyıllardır birlik ve dayanışma içerisinde günümüze kadar varlığını sürdüren Ahilik, geçmişimizin mirası ve geleceğimizin teminatıdır. Bu mirası aynı birlik ve dayanışma içerisinde devam ettiren sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkarlarımızdır. Tüccarımız, esnaf ve sanatkarımız ticaretini yaparken “müşteri velinimetimizdir” anlayışı ile hareket etmektedir. Anadolu'yu İslam yurdu yapan Ahilik Teşkilatı'nın ve onların kültürümüze kodladığı ticaret ahlakının yaşamasını ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere Ahilik Haftası kutlamaları yapılmaktadır. Bu vesileyle, ilimizin gelişimine katkıda bulunan esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Karadağ’dan köyde Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Karadağ’dan köyde Korona virüs denetimi
DPÜ imkanlarını Kütahya halkının hizmetine sunmaya devam ediyor
YEREL HABERLER DPÜ imkanlarını Kütahya halkının hizmetine sunmaya ...
Otobüs işletmecileri 'HES' kodunun zorunlu olmasından memnun
YEREL HABERLER Otobüs işletmecileri 'HES' kodunun zorunlu olmasından ...
"Özel okullar, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor"
YEREL HABERLER "Özel okullar, salgından en çok etkilenen sektörlerin ...
Emet'te arıtma tesisi çalışmaları
YEREL HABERLER Emet'te arıtma tesisi çalışmaları
Slajlık mısır üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Slajlık mısır üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
Uyuşturucu temin etmek için geldi, yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu temin etmek için geldi, yakalandı
Emet Belediyesi'ne 5 yeni araç
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'ne 5 yeni araç
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz ...
Hisarcık AK Partide Ali Var, güven tazeledi.
YEREL HABERLER Hisarcık AK Partide Ali Var, güven tazeledi.
Başkan Süleyman Ciner güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Süleyman Ciner güven tazeledi
Ahteri Hazretleri'nin kabri bakımsızlıktan adeta kayboldu
YEREL HABERLER Ahteri Hazretleri'nin kabri bakımsızlıktan adeta ...
Çavdarhisar'da AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Rıdvan Kocaman seçildi
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Rıdvan ...
AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti'ni ziyaret etti
Başkan Cafer Bayrak güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Cafer Bayrak güven tazeledi
Rektör Kazım Uysal: "Uzaktan eğitim bizim için bir zorunluluktu"
YEREL HABERLER Rektör Kazım Uysal: "Uzaktan eğitim bizim için bir ...
Orman Bölge Müdürlüğü personeline “Halkla İlişkiler” konulu eğitim
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü personeline “Halkla İlişkiler” ...
Kütahya Kent Meydanı Projesi masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kütahya Kent Meydanı Projesi masaya yatırıldı
Dumlupınar'da Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Dumlupınar'da Korona virüs denetimleri aralıksız ...
Emet'te çevre düzenleme çalışmaları
YEREL HABERLER Emet'te çevre düzenleme çalışmaları
Başkan Kulat: “Ferasetle, cesaretle ve adaletle çalışacağız”
YEREL HABERLER Başkan Kulat: “Ferasetle, cesaretle ve adaletle ...
Şehit mezarlarının bakımı yapıldı bayrakları değiştirildi
YEREL HABERLER Şehit mezarlarının bakımı yapıldı bayrakları ...
Rektör Uysal, ADIM Üniversiteleri toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Uysal, ADIM Üniversiteleri toplantısına ...
Tavşanlı'da balık satış sezonu ve fiyatlar
YEREL HABERLER Tavşanlı'da balık satış sezonu ve fiyatlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X