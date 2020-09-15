Karpuz yetiştiriciliğinde organik gübre farkı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hayvan ve tavuk gübresiyle yetiştirilen 1015 kilo ağırlığındaki karpuzların büyüklüğü herkesi şaşırtıyor.
İlçe merkezi Karakova mevkiinde İsmail Kaya tarafından sadece büyükbaş hayvan ve tavuk gübresi kullanılarak yetiştirilen1015 kilogram ağırlığındaki karpuzlar görenleri hayrete düşürüyor.
İşçi emeklisi İsmail Kaya, önceki yıllarda yetiştirdiği karpuzların 56 kiloyu geçmediğini hatırlatarak, "Bu yıl ekimini yaptığım karpuzları yetiştirme döneminde hiç suni gübre kullanmadım. Sadece organik hayvan ve tavuk gübresi kullandım. Zamanında çapa ve sulamasını yaptım. Bunun neticesinde hasat döneminde karpuzlar 1015 kiloya ulaştı. Karpuzların bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum, görünce çok şaşırdım" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.