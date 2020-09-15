Belediye üretiyor, halkın hizmetine sunuyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde, belediyeye ait atölyelerin aralıksız hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Başkan Yardımcımız Murat Uyanık ile beraber belediyemiz atölyelerinde üretilen ve ilçe park, bahçe ve diğer alanlar için hazırlanan ahşap çit yapım çalışmaları, ve yeni temin edilen oyun park gruplarını yerinde inceledik. Oyun grupları ihtiyaç bulunan yerlerde konuşlandırılacak, imal edilen ahşap çitler ise, bahçe, park düzenlemeleri için hazırlanıyor'' dedi.

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