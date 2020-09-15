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Başkan Doğan: "Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım"

İHA

Başkan Doğan: "Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım"

Kütahya'nın Emet İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Korona virüs (Covid19) hastalığına yakalanmasının ardından bir mesaj yayınladı.
Doğan, mesajında, "Korona virüs şüphesiyle yapılan test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Virüsün geçen hafta yaptığım bir seyahat esnasında bir hemşerimizden bulaştığını öngörmekteyiz. Sağlık durumum gayet iyi olmakla birlikte evimde izole durumdayım. Tüm tedbirlere uymama rağmen maalesef yakalandık. Sevgili eşim ve biricik kızımın test sonuçları negatiftir. Çok sık temas ettiğim başkan yardımcım Murat Uyanık ve ilçe başkanım Süleyman Ciner‘in sonuçları da negatiftir. Tedbir amaçlı 14 gün ev izolesinde olacaklardır. Endişe ve paniğe gerek yok, dua herşeye kafidir. Kurallara elimden geldiğince riayet ettim. Kaderde bunu görmekte varmış. İnancımız ve imanımız tamdır. Rabbim tüm şifa bekleyen hastalarımıza şifa versin. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Sizle görüşmeye gelenlerin maskesi yoksa maske takmalarına ve mesafeli olmanıza çok dikkat edin. Sizleri Allah'a emanet eder, sizlerden dua beklerim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle'' ifadelerini kullandı.

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