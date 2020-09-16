Kütahya´da karantinayı ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 3 kişi, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sağlık ekipleri ve polis eşliğinde KYK öğrenci yurduna yerleştirildi. Ayrıca 3 kişiye, karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150´şer lira idari para cezası kesildi.
Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı´nda, karantina tedbirlerini ihlal eden kişilerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi kararı alındı. Kentte koronavirüs karantinasını ihlal ederek, dışarı çıktığı tespit edilen 3 kişi, uygulamaya geçirilen kararla birlikte, sağlık ekipleri ve polis eşliğinde KYK yurduna yerleştirildi. Ayrıca 3 kişiye, karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150´şer lira idari para cezası kesildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-09-16 14:40:01
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