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Saatler arasında yarım asır 68 yaşındaki esnaf Kemal Yücer, 2 metrekarelik dükkanında büyük dedesinden kalma saat tamirciliği mesleğini dördüncü kuşak olarak tam 52 yıldır sürdürüyor

İHA

Saatler arasında yarım asır 68 yaşındaki esnaf Kemal Yücer, 2 metrekarelik dükkanında büyük dedesinden kalma saat tamirciliği mesleğini dördüncü kuşak olarak tam 52 yıldır sürdürüyor

Kütahya'da 68 yaşındaki esnaf Kemal Yücer, 2 metrekarelik dükkanında büyük dedesinden kalma saat tamirciliği mesleğini dördüncü kuşak olarak tam 52 yıldır sürdürüyor.
Pirler Mahallesi'nde bulunan Saman Pazarı Mevkii'ndeki Saadettin Cami'nin altında saat tamirciliğini mesleğini icra eden Yücer, kendisinin mesleğe 15 yaşında orta okulu bitirmesinin ardından başladığını ve büyük dedesinden miras kalan bu mesleği tam 52 yıldır devam ettirdiği söyledi. Yücer, döneminin en önemli saat ustaları arasında olan büyük dedesi Mustafa Fehmi Efendi'nin torununu olduğunu ifade etti. Kendisinin dördüncü kuşak olarak devam ettirdiği saatçilik mesleğini 200 yıllık 2 metrekarelik tarihi dükkanda 52 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten Kemal Yücer, "Ben bu mesleği 52 yıldır yapıyorum. Bu meslek bitmek üzere. Yeni çırak gelmiyor yetişmiyor. Artık ömür bitene kadar biz bu mesleği devam ettireceğiz inşallah" diye konuştu.
Dükkanda kendisinden önce babasının da olduğu ve dükkanın 2 metre karelik 200 yıllık bir dükkan olduğunu vurgulayan Yücer, Bu dükkan da benden önce babam vardı. Burası 2 metrekare kadar bir yer. Dükkan da 12 müşteri zor giriyor içeriye. Ben bu mesleği severek yaptım. Zoraki biri iş olmaz. Ben bir işi beğenmezsem sökerim tekrar takarım. Gene beğenmezsem tekrar söker takarım. Evvela sanatkar kendi beğenmesi lazım işini. Biz kıymetli saatler yapıyoruz. Ama son yıllarda ucuz saatlerin çıkması ile millet tamir işine bakmıyor. Ama biz genede dededen kalma malzemeler ile bize getirilen köstekli, kurmalı, duvar saatlerinin tamirini yaparak bu şekilde mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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