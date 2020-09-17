Kütahya'da orman yangını

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki çam ormanında yangın çıktı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısmen kontrol altına aldığı yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hamiye Mahallesi Sazak mevkiinde bulunan Böcü deresi çevresindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 7 arazöz ve yaklaşık 40 personelle alevlere müdahale etti. Kent ormanına yakın bölgede bulunan yangın kontrol altına alınarak, sıçraması engellendi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin´in de bizzat katıldığı yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-09-17 18:40:42



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