Hisarcık’ta kapsamlı Korona virüs denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla işyerlerinde kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldı.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Belediye Başkan Vekili Ayşe Uludoğan, İlçe Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel, Hastane Başhekimi Uzman Dr. Kadriye Arıkan ve denetim ekibinin katılımıyla 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla işyerlerinde yapılan kapsamlı Korona virüs denetimlerinde işyeri sahibi esnafların dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu. Ayrıca işyeri sahiplerine uyulması gereken kurallara hassasiyet göstermeleri maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Diğer taraftan İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan iki denetim ekibi tarafından da gün boyu Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

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