Cami imamı koronaya yakalandı, cemaat karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami imamı koronaya yakalandı, cemaat karantinaya alındı

İHA

Cami imamı koronaya yakalandı, cemaat karantinaya alındı

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir cami imamının korona virüs hastalığına yakalanmasının ardından düzenli olarak camiye gelen cemaat tedbir amaçlı karantinaya alındı.
Emet ilçesinde Kuyupınar Camii imamı hafızlık okulunda geçici görevlendirilince, bir başka caminin müezzini Emet Müftülüğü tarafından Kuyupınar Cami imamlığına vekalet etti. Vekalet eden müezzin Ömer E. korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Testleri pozitif çıkan imamın görev yaptığı camiye sürekli olarak gelen vatandaşlar tedbir karantinasına alındı.
Emet Sağlık ekipleri tarafından Kuyupınar Camii’nde cemaatle namazlara katılan ilk etapta 3 kişi görev yerlerinden karantinaya alırken, ilçede cami cemaatine yönelik filyasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Caminin evinin bitişinde bulunması nedeniyle vakit namazlarını cemaatle kıldığını belirten Emet AK Parti Eski İlçe Başkanı Ali Mor, ”Camide cemaat oluşturarak namaz kıldık. Daha sonra rahatsızlanan imamımızın Korona virüs olduğunu öğrendik. Sağlık ekipleri evimize gelerek bizlerin 14 gün karantinaya alındığını belirttiler. Bu tür toplantı, cemaat katılımlarında vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyarak kendilerini korumaları konusunda uyarıyorum. Çok ciddiye alınacak bir durum. Camimizinde yeni bir izolasyondan geçmesini talep ediyoruz. Bu süreçte sağlık korunmayla elde edilebilecek bir durum. Ummadığınız yerde, ummadığınız kişiden hastalığı kapabilirsiniz. Lütfen dikkat edelim “dedi.
Emet belediye ekipleri camide dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hisarcık’ta kapsamlı Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta kapsamlı Korona virüs denetimi
1 milyon dolar banknot ve sertifikası ele geçirildi
YEREL HABERLER 1 milyon dolar banknot ve sertifikası ele geçirildi
Kütahya'da 1 milyon dolarlık koleksiyon banknotu ve sertifikası ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da 1 milyon dolarlık koleksiyon banknotu ve ...
Kütahya'da orman yangını
YEREL HABERLER Kütahya'da orman yangını
Emet´te cami imamı koronavirüse yakalandı, cemaat karantinaya alınıyor
YEREL HABERLER Emet´te cami imamı koronavirüse yakalandı, cemaat ...
Simav’daki yangında bir ev kül oldu
YEREL HABERLER Simav’daki yangında bir ev kül oldu
Emet İlçe Emniyet Müdürü Emre Vural görevine başladı
YEREL HABERLER Emet İlçe Emniyet Müdürü Emre Vural görevine başladı
Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı görevine başladı
YEREL HABERLER Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı görevine başladı
Eynal Kaplıcaları’nda erken kış indirimi
YEREL HABERLER Eynal Kaplıcaları’nda erken kış indirimi
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Hastanelerin doluluk oranını açıkladı
YEREL HABERLER Hastanelerin doluluk oranını açıkladı
Saatler arasında yarım asır 68 yaşındaki esnaf Kemal Yücer, 2 metrekarelik dükkanında büyük dedesinden kalma saat tamirciliği mesleğini dördüncü kuşak olarak tam 52 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER Saatler arasında yarım asır 68 yaşındaki esnaf Kemal ...
Ahteri Hazretleri'nin kabri temizlendi
YEREL HABERLER Ahteri Hazretleri'nin kabri temizlendi
''Aileden başlayan öğrenme sürecinin ikinci adımını okul dönemi oluşturmaktadır''
YEREL HABERLER ''Aileden başlayan öğrenme sürecinin ikinci adımını ...
Kaymakam Karadağ, köylerdeki içme suyu depolarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Karadağ, köylerdeki içme suyu depolarını ...
Başkan Hikmet Koyak: ''Üretici, silajlık mısır hasadından memnun''
YEREL HABERLER Başkan Hikmet Koyak: ''Üretici, silajlık mısır ...
Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu görevine başladı
YEREL HABERLER Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu görevine başladı
Gediz’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gediz’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Altıntaş'ta velilerle Korona virüs toplantıları
YEREL HABERLER Altıntaş'ta velilerle Korona virüs toplantıları
Kütahya´da 658 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya´da 658 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 ...
TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini ...
Simav’da korkutan fabrika yangını
YEREL HABERLER Simav’da korkutan fabrika yangını
"Sağlıklı bir Kütahya için daha kontrollü ve dikkatli olmalıyız"
YEREL HABERLER "Sağlıklı bir Kütahya için daha kontrollü ve dikkatli ...
Kütahya Adalet Ormanı'nda bakım çalışması
YEREL HABERLER Kütahya Adalet Ormanı'nda bakım çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X