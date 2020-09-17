Kütahya'da orman yangını (2)

Mali'de askeri cuntanın, sivil cumhurbaşkanını belirlemek için 1 haftası var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya´nın Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Hamidiye Mahallesi Sazak mevkiinde bulunan Böcü Deresi çevresindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer, 1 helikopter ve 40 personel sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından alevler yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için orman bölge ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar ve sağlık çalışanları da mücadele verdi. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü orman bölge ekiplerinin yapacağı keşif sonrası belli olacağı öğrenilirken, yanan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-09-17 20:34:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.