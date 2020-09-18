Dumlupınar Teknokent’ten Türkiye’nin ilk yerli laparoskopi cihazı

Dumlupınar Tasarım Teknokent şirketlerinden UZMED, kapalı ameliyatlarda kullanılan laparoskopi cihazını Türkiye’de tamamen yerli olarak üreten ilk şirket oldu.

Dumlupınar Teknokent’te yer alan şirketlerden UZMED, halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen işlemlerde kullanılan laparoskopi cihazını tamamen yerli olanaklarla üreterek Teknokent’e bir ilki yaşattı.

Teknokent’lerde yürütülen projelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteren ve ilgili Bakanlık tarafından onaylanarak yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmalara iletilen ‘Proje Bitirme Belgesi’ni Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz’ün elinden alan UZMED yetkilileri Teknokent’te bu belgeyi alan ilk kuruluş oldu.

UZMED’in laparoskopi cihazı üretim ekibinde Zeki Köylü, Uğur Ünal, Ali Açar, Atilla Aykaç, Kubilay Sönmez, İsmail Arslan proje ekibi olarak hem ARGE hem de saha çalışmalarında, Doç. Dr. Hasan Emre Aydın da teknik desteğin klinik yansımaları konusunda görev aldı. UZMED yetkilileri, Multidisipliner şekilde ortaya çıkan ürünün seri üretiminin başlamak üzere olduğu belirttiler.

Çalışma ekibini ve Dumlupınar Teknokent yetkililerini tebrik eden Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ”Başarılı çalışmalarından gurur duyduğumuz Teknokent’imiz gayretlerinin ilk meyvesini aldı. Artık fiziki ve teknik herhangi bir eksiği kalmayan Teknokent’imizde tek gündemimiz ArGe ve diğer teknolojik bilimsel çalışmalar. Cephede askerimizin cihadı neyse, ülkesi ve milleti için teknoloji üreten ArGe firmalarının yaptığı da odur. UZMED firmasını canı gönülden kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Dumlupınar Teknokent’imize gerek üniversitemiz gerekse Kütahya’mızın desteği eksilmeden devam edecektir” dedi.

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