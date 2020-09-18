Antika merakı iş kapısı oldu Simavlı 43 yaşındaki esnaf, antika merakıyla topladığı eşyalar için iş yeri açtı Hem tarihi canlandırdı, hem de kazanç kapısı oldu

Kütahya'nın Simav ilçenin tek antikacısı olan Sami Ural’ın, 2 binden fazla antika eşya ile açtığı iş yeri adeta bir müzeyi andırıyor.

Asırlık duvar saatlerinden cep saatlerine, şifa taslarından Osmanlı yemek takımlarına, çeyiz sandıklarından lambalı radyolara ve tarihi dolma tüfeklere kadar bir çok antika eşya ile üç katı tamamen dolu olan iş yerinde, bir İngiliz ailesinin simgesi olan bisiklet ile yarım asırlık bir de motosiklet bulunuyor.

Dedelerinden kalan eserlerle evinde bir şark köşesi hazırladığını belirten antika meraklısı Sami Ural, ticari işleri dolayısıyla köylerden bir çok ürün topladığını belirtti. Ural, “Topladığım antika eşyalar evime sığmaz oldu. Sonra böyle bir iş yeri açmayı düşündüm” dedi.

Üzerinde ayetlerin yazılı olduğu şifa taslarının tarihi ve dini özelliklerini anlatan Ural, Yatağan yapısı efe kılıçlarının da üzeri isme özel yazılı gümüş kaplamalı olduğunu dile getirdi.

Simav’a ticaret amacıyla Konya’dan geldiğini söyleyen Mustafa Alpaslan (38), eski bisiklet sevgisiyle başlayan antika merakının, paşa mangalı ile devam ettiğini belirtti. Alpaslan, “Ticaret olsun ya da olmasın Simav’a geldiğimde buraya mutlaka uğruyorum. Antikaya merak sebebim olan Sami ağabeyime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Antika meraklısı eğitimci Mehmet Kemal Gündüz, bir uğrak yerinin olmasından dolayı çok memnun olduğunu belirtti. Gündüz “Bu eserleri sergileyen kardeşimiz yalnız Simav’a değil Ege Bölgesi ve Türkiye’ye hitap eden bir iş yapıyor. Evde sandıkta kalmış Osmanlı eserlerini bir araya toplayıp, görmemizi sağladı. Simav için bir ihtiyaç olan bu eserlerin bulunduğu ortama her hafta geliyorum, bazen alış veriş bazen de değerlendirme yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Antikaya eşya toplama sebebinin, dedesinden kalma tarihi bir Osmanlı saatiyle başladığını söyleyen iş yeri sahibi Sami Ural, daha sonra bakıra olan tutkusu ile antika merakının devam ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.