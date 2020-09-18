Rektör Uysal’dan müdürlere ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uysal’dan müdürlere ziyaret

İHA

Rektör Uysal’dan müdürlere ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal’a ziyarette bulundu.
Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur'un eşliğinde günün ilk ziyaretini İl Sağlık Müdürlüğüne yapan Rektör Uysal, burada İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan tarafından karşılandı. Ziyarette iki kurum arasındaki iş birliği olanakları görüşüldü ve iki kurumun da yürüttüğü çalışmalar ele alındı.
Dr. Mehmet Erşan, Üniversite heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.
Uysal ve Batur da Erşan'a çalışmalarında başarılar dileyerek ve günün anısına kaftan biçiminde bir çini hediye ettiler.
Günün ikinci ziyaretini Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne yapan Uysal ve Batur, Müdür Zekeriya Ünal ile makamında bir araya geldi.
Görüşmede kurumlar arası ilişkiler ve Üniversite ile Müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. Karşılıklı hediyelerin sunulduğu ziyaretin sonunda her iki kurumun temsilcileri de birbirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antika merakı iş kapısı oldu Simavlı 43 yaşındaki esnaf, antika merakıyla topladığı eşyalar için iş yeri açtı Hem tarihi canlandırdı, hem de kazanç kapısı oldu
YEREL HABERLER Antika merakı iş kapısı oldu Simavlı 43 yaşındaki ...
Dumlupınar Teknokent’ten Türkiye’nin ilk yerli laparoskopi cihazı
YEREL HABERLER Dumlupınar Teknokent’ten Türkiye’nin ilk yerli ...
''Devlet ve millet işbirliği içerisinde çok daha büyük hizmetlere imza atacağız''
YEREL HABERLER ''Devlet ve millet işbirliği içerisinde çok daha ...
Başkan Demirci: "Kaymakamımızla el ele verip halkımız için çalışacağız"
YEREL HABERLER Başkan Demirci: "Kaymakamımızla el ele verip halkımız ...
Başkan Halil Başer: ''Görevimiz Korona virüse karşı oluşabilecek rehaveti engellemek''
YEREL HABERLER Başkan Halil Başer: ''Görevimiz Korona virüse karşı ...
Dumlupınar ilçe pazarında sıkı denetim
YEREL HABERLER Dumlupınar ilçe pazarında sıkı denetim
Okul idarecilerinden örnek davranış Uzaktan eğitim görebilmesi için özel eğitim öğrencisinin ailesine televizyon hediye ettiler
YEREL HABERLER Okul idarecilerinden örnek davranış Uzaktan eğitim ...
Başkan Ayhan Toy: “Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren’in bize emanetidir”
YEREL HABERLER Başkan Ayhan Toy: “Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren’in ...
Kütahya'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'daki orman yangınında 1 hektarlık alan yandı
YEREL HABERLER Kütahya'daki orman yangınında 1 hektarlık alan yandı
Kütahya'da 2 şehit yakını ve 2 gaziye 'Devlet övünç madalyası'
YEREL HABERLER Kütahya'da 2 şehit yakını ve 2 gaziye 'Devlet övünç ...
Cami imamı koronaya yakalandı, cemaat karantinaya alındı
YEREL HABERLER Cami imamı koronaya yakalandı, cemaat karantinaya ...
Hisarcık’ta kapsamlı Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta kapsamlı Korona virüs denetimi
1 milyon dolar banknot ve sertifikası ele geçirildi
YEREL HABERLER 1 milyon dolar banknot ve sertifikası ele geçirildi
Kütahya'da 1 milyon dolarlık koleksiyon banknotu ve sertifikası ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da 1 milyon dolarlık koleksiyon banknotu ve ...
Kütahya'da orman yangını
YEREL HABERLER Kütahya'da orman yangını
Emet´te cami imamı koronavirüse yakalandı, cemaat karantinaya alınıyor
YEREL HABERLER Emet´te cami imamı koronavirüse yakalandı, cemaat ...
Simav’daki yangında bir ev kül oldu
YEREL HABERLER Simav’daki yangında bir ev kül oldu
Emet İlçe Emniyet Müdürü Emre Vural görevine başladı
YEREL HABERLER Emet İlçe Emniyet Müdürü Emre Vural görevine başladı
Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı görevine başladı
YEREL HABERLER Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı görevine başladı
Eynal Kaplıcaları’nda erken kış indirimi
YEREL HABERLER Eynal Kaplıcaları’nda erken kış indirimi
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Hastanelerin doluluk oranını açıkladı
YEREL HABERLER Hastanelerin doluluk oranını açıkladı
Saatler arasında yarım asır 68 yaşındaki esnaf Kemal Yücer, 2 metrekarelik dükkanında büyük dedesinden kalma saat tamirciliği mesleğini dördüncü kuşak olarak tam 52 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER Saatler arasında yarım asır 68 yaşındaki esnaf Kemal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X