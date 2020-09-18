Rektör Uysal’dan müdürlere ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal’a ziyarette bulundu.

Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur'un eşliğinde günün ilk ziyaretini İl Sağlık Müdürlüğüne yapan Rektör Uysal, burada İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan tarafından karşılandı. Ziyarette iki kurum arasındaki iş birliği olanakları görüşüldü ve iki kurumun da yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Dr. Mehmet Erşan, Üniversite heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Uysal ve Batur da Erşan'a çalışmalarında başarılar dileyerek ve günün anısına kaftan biçiminde bir çini hediye ettiler.

Günün ikinci ziyaretini Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne yapan Uysal ve Batur, Müdür Zekeriya Ünal ile makamında bir araya geldi.

Görüşmede kurumlar arası ilişkiler ve Üniversite ile Müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. Karşılıklı hediyelerin sunulduğu ziyaretin sonunda her iki kurumun temsilcileri de birbirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.