Kazada kamyonetin çarptığı aydınlatma direği 3 aracın üzerine devrildi

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da otomobille çarpışan kamyonet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Hasar gören direk ise kırmızı ışıkta bekleyen 3 aracın üzerine devrildi. Bir kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı´nda meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen H.A. yönetimindeki 43 PH 873 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 43 BG 855 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet refüje çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Hasar gören direk kırmızı ışıkta bekleyen 3 aracın üzerine devrildi. Kazada 1 sürücü hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-09-18 11:38:39



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